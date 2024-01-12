Araç kiralama devi Hertz, 20 bin elektrikli otomobili uygun fiyata satıyor

Araç kiralama devi Hertz, 20 bin elektrikli otomobili uygun fiyata satıyor
Otomobil kiralama şirketi Hertz, 20 bin adet elektrikli otomobilini satacağını açıkladı. Fiyatlar uygun olacak ama sebebi ne? İşte ayrıntılar...

Hertz, yaklaşık 20 bin elektrikli otomobilini satmaya karar verdi ve bu filonun büyük bir kısmı Tesla modellerinden oluşuyor. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar filosunun yüzde 25'ini elektrikli araçlara dönüştürme planını daha önce açıklamıştı, ancak bu kararla bu hedefe ulaşmayacak gibi görünüyor.

Satışa çıkarılan Tesla modelleri uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor, örneğin 2021 model Tesla Model 3, 20 bin 125 dolara satılıyor. Hertz'in bu kararının temel nedenleri arasında yüksek onarım maliyetleri ve tüketicilerin elektrikli araçlara adaptasyonunun yetersiz olması bulunuyor. Hertz, elektrikli araçlardan tamamen vazgeçmediğini belirtiyor ve müşterilere hâlâ elektrikli modeller sunmaya devam edeceğini, aynı zamanda Avrupa filosunun 2030'a kadar yüzde 70 ila yüzde 90'ının elektrikli olacağını planladığını açıklıyor.

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