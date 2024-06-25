Audi'nin en güçlü benzinli otomobili RS Q8 Performance tanıtıldı

Audi, otomobil dünyasında çığır açan yeni modeli RS Q8 Performance'ı tanıttı. Bu yeni model, markanın en güçlü içten yanmalı motoruna sahip otomobili oldu. İşte Audi RS Q8 Performance'ın detayları ve sunduğu özellikler...

Audi'nin performans serisine eklenen 632 beygir gücüne sahip RS Q8 Performance tanıtıldı.

RS Q8 Performance özellikleri neler?

Yeni RS Q8 Performance, performans iddiasını ünlü Nurburgring pistinde kanıtladı. 7:36.698'lik tur süresiyle kendi kategorisinde rekor kıran araç, yüksek performanslı SUV segmentinde çıtayı yükseltti.

Kaputun altında bulunan 4.0 litre twin turbo V8 motor, RS Q8 ve RS Q8 Performance modellerinde farklı ayarlamalara sahip. RS Q8, 592 beygir güç ve 800 Nm tork sunarken, RS Q8 Performance bu değerleri 632 beygir ve 850 Nm torka çıkarıyor. Her iki model de 8 ileri Tiptronic otomatik şanzıman ve Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılmış.

Yerden yüksekliği 90 mm'ye kadar ayarlanabilen uyarlanabilir süspansiyon sistemi, yol koşullarına göre otomobilin en iyi performansı sergilemesini sağlıyor. Elektromekanik aktif yalpa kontrol sistemi, aracın gövde hareketlerini minimize ederken, arka aks yönlendirme sistemi sayesinde manevra kabiliyeti artırılıyor.

RS Q8 modelinde 10 pistonlu kaliperlere sahip 420 mm ön diskler ve 370 mm arka diskler bulunuyor. RS Q8 Performance modelinde ise ön diskler 440 mm'ye yükseltilmiş ve karbon seramik diskler standart olarak sunuluyor.

Avrupa pazarında bu ay satışa sunulan RS Q8'in başlangıç fiyatı 141.900 euro, RS Q8 Performance'ın başlangıç fiyatı ise 155.700 euro olarak belirlendi.