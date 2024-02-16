Türkiye'de yeni yönetmelikle birlikte 125 cc motosikletler artık araba ehliyeti sahipleri tarafından da kullanılabilecek. Bu değişiklikle birlikte birçok B ehliyet sahibi sürücü, motosiklet modeli arayışına girdi. Peki, bu kararla birlikte, B ehliyetle de kullanılan 125 cc motosiklet modelleri hangileri?

Hızlı şehir yaşamında pratik ve ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için müjde niteliğinde bir düzenleme yapıldı ve motosikletler artık daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından deneyimlenebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte motosikletlerin sunduğu özgürlük ve pratiklik, şimdi daha geniş bir kesim tarafından keşfedilebilecek.

Ancak motosiklet almaya karar verdiyseniz ve hangi modelin sizin için uygun olacağına karar veremiyorsanız, endişelenmeyin. İşte size 125 cc motosiklet modellerinin bazıları...

125 CC MOTOSİKLET MODELLERİ

Regal Raptor Pilder (₺160.000):

Estetik görünümüyle dikkat çeken bu model, 125 cc motoruyla güçlü performans sunuyor. Çift diske sahip ön fren ve tek diskli arka freniyle güvenli bir sürüş vadediyor.

Honda CBF 125 (₺99.500):

Ekonomik bir seçenek olan CBF 125, güçlü motoru ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Ancak ABS sistemi bulunmaması ve tek diskli frenleri dikkat gerektiriyor.

RKS 125R (₺62.594):

Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu model, şehir içi kısa mesafeler için ideal. Ancak ABS sistemi bulunmuyor ve acemi sürücüler için dikkat gerektirebilir.

Yuki Funrider (₺129.630):

Uzun mesafeler için uygun olan Funrider, güçlü motoru ve 6 vitesli şanzımanıyla performansıyla öne çıkıyor. Ancak ABS fren sistemi bulunmuyor.

QJ SRK 125 R (₺139.000):

Racing görünümüyle dikkat çeken bu model, güçlü motoru ve ABS fren sistemiyle güvenli bir sürüş sağlıyor.

Brixton Crossfire 125 (₺159.900):

Estetik görünümüyle dikkat çeken Crossfire 125, hafif ağırlığı ve ABS frenleriyle güvenli bir sürüş sunuyor. Ancak yedek parça sorunu olabilir.

Brixton Cromwell 125 (₺118.900):

Ekonomik kullanımı ve nostaljik tasarımıyla dikkat çeken Cromwell 125, şehir içi sürüşler için ideal. Ancak ABS fren sistemine sahip değil.

Peugeot Django 125 (₺136.900):

Nostaljik tasarımı ve ekonomik kullanımıyla öne çıkan Django 125, şehir içi kullanım için ideal. Ancak ABS fren sistemi bulunmuyor.

Honda PCX 125 (₺135.500):

Üstten eksantrikli motoru ve tek kanallı ABS frenleriyle dikkat çeken PCX 125, şehir içi ve orta mesafe sürüşler için ideal bir seçenek.

Yamaha XSR 125 (₺178.700):

Güçlü motoru ve özgün tasarımıyla dikkat çeken XSR 125, orta mesafe sürüşler için uygun. Ancak acemi sürücüler için biraz zorlayıcı olabilir.