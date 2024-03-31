B sınıfı ehliyetin kapsamı genişletiliyor! B sınıfı ehliyete sahip olanlar hangi araçları kullanabilecek?

Türkiye'de sürücülerin motosiklet kullanımında önemli bir değişiklik gündemde yer alıyor. Bu yılın başlarında TBMM'ye sunulan bir düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğu kalkmıştı. Ancak, şimdi iddialara göre, B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni bir düzenleme daha geliyor.

Bu yılın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenleme, B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir kolaylık sağlamıştı. Ancak, bu düzenlemenin kapsamı şimdi daha da genişletilmeye hazırlanıyor. İddialara göre, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor.

B sınıfı ehliyete sahip olanlar hangi araçları kullanabilecek?

B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesi için ek ehliyet alma zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte, sürücülerin şehir içi ulaşımlarını daha pratik hale getirmesi bekleniyordu. Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet seçenekleri daha da artacak gibi görünüyor. İddialara göre, B sınıfı ehliyete sahip sürücüler, motosiklet kullanımını daha da genişletmek için ek bir eğitim alarak A2 sınıfı motorları da kullanabilecekler.

A2 ehliyetiyle, sürücüler iki tekerlekli motosikletler için 35 kW ve üç tekerlekli motosikletler için 15 kW'ye kadar olan motorları kullanabilecekler. Ancak, bu ehliyet sınıfında kullanılabilecek motosikletlerin kW/kg oranı 0,2'yi geçmemesi gerekiyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, sürücülerin motosiklet seçenekleri genişleyecek ve şehir içi ulaşımlarında daha fazla alternatifleri olacak.