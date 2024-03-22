BDDK taşıt kredisi şartları güncellendi! BDDK taşıt kredisi şartları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine yönelik önemli bir düzenleme yaparak yeni koşulları duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte, vatandaşların araç sahibi olma sürecinde yaşadığı finansal kolaylıkların belirlenmesi hedefleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine yönelik yeni bir düzenleme gerçekleştirdiğini duyurdu. Resmî internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kredi sınırlarının yeniden düzenlendiği ve bu düzenlemenin araç sahibi olmayı kolaylaştıracağı belirtildi.

BDDK taşıt kredisi şartları neler?

Bu yeni düzenleme tüm otomobiller için geçerli değil. Hükümet, yeni koşulları sadece yerli üretim elektrikli otomobil satın almayı planlayanlar için uygulamaya koydu. Şu anda bu kategoriye giren tek marka, Togg. Dolayısıyla, bir Togg T10X satın alma niyetiniz varsa, yeni şartlar sizin için avantajlı olabilir.

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre, kullanılabilecek kredi tutarları şu şekildedir:

Nihai fatura değeri 1.600.000 TL ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmiş,

Nihai fatura değeri 1.600.000 TL ile 3.000.000 TL arasında olan taşıtlar için yüzde ellilik oran,

Nihai fatura değeri 3.000.000 TL ile 4.000.000 TL arasında olan taşıtlar için yüzde otuz,

Nihai fatura değeri 4.000.000 TL ile 5.000.000 TL arasında olan taşıtlar için yüzde yirmilik oran,

Nihai fatura değeri 5.000.000 TL üzerinde olan taşıtlar için ise kredi kullanımı mümkün değildir.

Kredi vadeleri ise şu şekildedir: