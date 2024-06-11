BMW 520i sedan yenilenen yüzüyle Türkiye pazarında! Fiyatı ise can sıkıyor

BMW'nin yenilenen 520i Sedan modeli, şık tasarımı, yüksek teknolojik özellikleri ve dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

Alman otomobil devi BMW, kısa bir süre önce büyük ölçüde yenilediği 520i Sedan modelini Türkiye pazarına sundu. Her zamankinden daha şık ve modern bir tasarıma sahip olan bu yeni model, etkileyici özellikleriyle dikkat çekerken, fiyat etiketiyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor.

BMW 520i Sedan'ın Türkiye fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni 520i Sedan modeli, Türkiye'de iki farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. İşte fiyatlar:

1.6L 190 bg, Hibrit, Luxury Line, Otomatik : 4.384.600 TL

: 4.384.600 TL 1.6L 190 bg, Hibrit, M Sport, Otomatik: 4.491.300 TL

BMW 520i sedan tasarımı ve teknolojik özellikleri

Yeni BMW 520i Sedan, Türkiye'de daha önce tanıtılan yeni i5 modeline oldukça benzer bir tasarıma sahip. Aracın ön kısmında yer alan ve aydınlatma destekli böbrek ızgaralar, LED destekli farlarla birleşerek sert ve dinamik bir görünüm sunuyor. Arka kısımda ise yine LED destekli ultra şık aydınlatmalar dikkat çekiyor.

Aracın iç tasarımı, her zaman olduğu gibi ultra lüks ve modern detaylarla donatılmış durumda. İç mekanda 12.3 inç boyutunda tam dijital gösterge ekranı ve aynı panele entegre edilmiş 14.9 inç multimedya ekranı yer alıyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma, Head Up Display ve direksiyon üzerindeki dokunmatik butonlar gibi özellikler de bulunuyor. Yeni BMW 7 Serisi ile tanıtılan BMW Interaction Bar teknolojisi de bu modelde yer alıyor, böylece kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Performans ve motor özellikleri

BMW 520i Sedan, kaputunun altında Türkiye'ye özel olarak sunulan 1.6 litrelik hibrit motor barındırıyor. Bu motor, 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm tork üretiyor ve 8 ileri Steptronic şanzıman ile eşleştirilmiş durumda. Aracın 0-100 km/s hızlanması 7,9 saniye olarak açıklanmış, bu da günlük kullanım için oldukça yeterli bir performans sunuyor.