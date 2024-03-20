BMW iX2 eDrive20 Türkiye'de satışa çıktı!

BMW, yeni elektrikli otomobili iX2 eDrive20'yi Türkiye'de satışa sundu. Fena sayılmayan bir fiyat etiketine sahip olan otomobil, tasarımı ve özellikleriyle de kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Alman otomobil devi BMW, son dönemde elektrikli otomobil teknolojisi konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak tanıttığı yeni elektrikli otomobili iX2 eDrive20 modelini Türkiye pazarına sunan BMW, bu araçla tüketicilere çevreci ve yüksek performanslı bir sürüş deneyimi vadederken, aynı zamanda göz alıcı bir tasarımı da beraberinde getiriyor.

BMW iX2 eDrive20 fiyatı ne kadar?

Motor, yakıt, donanım ve şanzıman özelliklerine göre farklılık gösteren fiyatlar, tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Özellikle M Sport donanımıyla birleşen 204 beygirlik elektrik motoru, otomobilin performansını zirveye taşıyor.

2024 BMW iX2 eDrive20, markanın yeni tasarım dilini yansıtan özel detaylarla donatılmış durumda. Büyük ve kendinden aydınlatmalı ızgara tasarımıyla dikkat çeken araç, özel tasarım LED farlar ve sade bir arka tasarımla modern bir görünüm sunuyor. İç mekanda ise sürücü odaklı bir kokpit ve dijital gösterge ekranı, ileri teknoloji ve konforu bir araya getiriyor.

BMW iX2 eDrive20'nin performansı da dikkat çekici. 204 beygir güç ve 250 Nm tork üreten ön aksta yer alan elektrik motoru, hızlanma ve çeviklik konusunda üstün bir performans sergiliyor. Ayrıca 478 km'ye varan menzil sunmasıyla da uzun yolculuklarda güvenli bir sürüş imkanı sağlıyor. Hızlı şarj teknolojisi ve opsiyonel AC Charging Professional donanımı sayesinde ise pratik ve hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

BMW iX2 eDrive20, çevreci ve konforlu sürüş deneyimi arayan tüketicilere hitap ederken, şık tasarımı ve yüksek performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

BMW iX2 eDrive20'nin Türkiye fiyatı oldukça dikkat çekici. Şu anda, motor-yakıt donanım-şanzıman fiyatı 150 kW 204 bg, Elektrikli M Sport, Otomatik 2.744.500 TL.