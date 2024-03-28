BMW mart ayı fiyatları belli oldu 2024! İşte BMW mart ayı fiyat listesi

BMW mart ayı fiyatları belli oldu 2024! İşte BMW mart ayı fiyat listesi
Alman otomotiv devi BMW, 2024 yılının mart ayında Türkiye pazarında geçerli olacak yeni fiyat listesini duyurdu. Yenilikçi tasarımları ve yüksek performanslı modelleriyle tanınan BMW, geniş ürün yelpazesiyle farklı beklentilere cevap vermeye devam ediyor. İşte, BMW'nin mart 2024 fiyat listesi...

Alman otomotiv devi BMW, 2024 yılının mart ayı itibarıyla Türkiye pazarında yeni fiyat listesini açıkladı. Sevilen modeller arasında BMW 1 Serisi, BMW X1 Serisi gibi birçok seçenek bulunuyor. İşte, BMW'nin yeni fiyat listesi...

BMW'nin mart ayı fiyat listesi

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi (Mart 2024):

  • BMW 118i Sport Line: 1.982.000 TL
  • BMW 118i M Sport: 2.077.300 TL

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi (Mart 2024):

  • BMW 218i Gran Coupé Sport Line: 2.193.300 TL
  • BMW 218i Gran Coupé M Sport: 2.328.300 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi (Mart 2024):

  • BMW 320i Sedan Sport Line: 3.063.500 TL
  • BMW 320i Sedan M Sport: 3.248.000 TL
  • BMW 320i Sedan Edition M Sport: 3.687.300 TL

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