BMW'den Türkiye'ye özel elektrikli Station Wagon: i5 M60 Touring

BMW, elektrikli station wagon modeli i5 M60 Touring'i Türkiye'ye getirdi. İşte bu şahane otomobilin özellikleri ve fiyatı...

Alman otomobil devi BMW, Türkiye'deki Station Wagon tutkunlarını heyecanlandıracak bir adım attı. Şirket, elektrikli station wagon modeli i5 M60 Touring'i Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Ancak, bu lüks otomobile sahip olmak isteyenlerin önemli bir bütçe ayırmaları gerekecek.

BMW Station Wagon i5 M60 Touring özellikleri

BMW i5 M60 Touring, estetik ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Orijinal i5 ile büyük oranda aynı tasarım çizgilerini taşıyan araç, sert hatları ve böbrek ızgara detayıyla kendine hayran bırakıyor. Ön tarafta yer alan inceltilmiş LED farlar, aracın agresif ve dinamik görünümünü pekiştiriyor. Arka kısımda ise BMW'nin yeni nesil otomobillerinde tercih ettiği şık aydınlatma tasarımı öne çıkıyor.

İç tasarım ve teknoloji

BMW i5 M60 Touring'in iç tasarımı da dışı kadar etkileyici. Tam dijital gösterge ekranı ve aynı panelde yer alan devasa bilgi-eğlence ekranı, kullanıcıya modern bir sürüş deneyimi sunuyor. "M Serisi" için özel olarak dizayn edilen iç detaylar, lüks ve sportif bir atmosfer yaratıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarım, konfor ve şıklığı bir arada sunuyor.

Performans ve teknik özellikler

Kaputun altında gerçek bir güç merkezi barındıran BMW i5 M60 Touring, ön ve arka akslara yerleştirilen çift elektrik motoru ile 601 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor. Bu güçlü motorlar sayesinde araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,9 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 230 km/s olan i5 M60 Touring, 500 kilometreye kadar menzil sunarak uzun yolculuklarda bile sürücüye güven veriyor.

Türkiye fiyatı

BMW'nin bu yeni elektrikli station wagon modeli, lüks segmentte yer alıyor ve buna uygun bir fiyat etiketi ile sunuluyor. Türkiye'de i5 M60 xDrive, Elektrikli M Serisi, otomatik şanzımanlı versiyonunun fiyatı 6.619.200 TL olarak açıklandı.