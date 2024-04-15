Bu otomobiller tarih oluyor! İşte bu yıl üretimi durdurulacak elektrikli otomobiller

Elektrikli otomobillerin yükselişiyle birlikte, otomotiv endüstrisi önemli bir dönüşüm yaşıyor. Ancak bu dönüşümün bir parçası olarak, bazı elektrikli otomobil modelleri üretimi durduruluyor veya durdurulacak durumda. İşte üretimi durdurulan veya durdurulmak üzere olan elektrikli otomobiller...

Elektrikli otomobiller, otomotiv endüstrisinde son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Pek çok otomobil üreticisi, en az bir veya birkaç elektrikli araçla pazarda yer alırken, bazı modeller ise üretimi durduruldu veya durdurulmak üzere. İşte yakın zamanda üretimi durdurulan veya durdurulacak elektrikli otomobiller...

Yakın zamanda üretimi durdurulan veya durdurulacak elektrikli otomobiller

Renault Zoe:

2012'de tanıtılan Renault Zoe, bu yıl itibarıyla üretimi durdurulan modellerden biri. Türkiye'de de popüler olan bu modelin yerine, markanın yeni elektrikli otomobili "Renault 5 E-Tech Electric" gelecek.

Chevrolet Bolt EV:

Chevrolet Bolt EV, Türkiye operasyonlarını durdurduktan sonra üretimi durdurulan bir başka model. Gelecekte yeniden inşa edilecek ancak ne zaman olduğu belirsiz.

Honda e:

Honda e, Türkiye'de satışa sunulmayan retro tasarımlı bir elektrikli otomobil. Ocak 2024'te üretimi durdurulan modeller arasına katıldı.

Apple Otomobili (Konsept Tasarım):

Apple, uzun süredir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyordu ancak sonunda projeyi iptal ettiğini duyurdu. Bu proje hiçbir zaman piyasaya sürülmedi.