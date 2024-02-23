BYD, elektrikli şehir otomobili tanıttı! Fiyatı ne kadar olacak?

BYD, 2024 model Dolphin'i tanıttı. BYD'nin yeni elektriklisi, şehir içi kullanım için çok ideal olan modeli aşırı uygun bir fiyata satın alınabilecek.

Elektrikli otomobil sektöründe öncü firmalardan biri olan BYD, düzenlediği bir etkinlikle küçük şehir otomobili Dolphin'in yenilenmiş versiyonunu tanıttı. BYD Dolphin Honor Edition olarak adlandırılan bu otomobil, uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Türkiye pazarında da faaliyet gösteren BYD'nin bu modelini ülkemize getirip getirmeyeceği ise merak konusu.

BYD, ELEKTRİKLİ ŞEHİR OTOMOBİLİNİN FİYATI NE KADAR?

Modern ve kompakt bir tasarıma sahip olan BYD Dolphin Honor Edition, sade yapısıyla ön plana çıkıyor. Aracın ön kısmında küçük aydınlatmalar ve kapalı panjur dikkat çekiyor. Alt tampon, araca sportif bir görünüm kazandırmak için özel olarak tasarlanmış.

Aracın arka kısmı da oldukça şık bir tasarıma sahip. Hafif bir Hyundai i20 havasıyla, arka aydınlatmaları birbirine bağlayan plastik bir bara yer alıyor. Aracın ölçüleri ise 4125 mm, 1770 mm ve 1570 mm olarak belirlenmiş.

İç mekânda ise oldukça sade bir tasarım göze çarpıyor. Küçük bir dijital gösterge paneli ve 12,8 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ayrıca, yolcular için kablosuz şarj pedi ve USB Type-C girişi de mevcut.

BYD Dolphin Honor Edition, iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. 70 kW ve 130 kW motor seçenekleri, üç farklı batarya paketiyle birleştirilecek. En gelişmiş batarya paketiyle aracın 520 kilometre menzil sunması bekleniyor. Tüm motor ve donanım seçenekleri, bağımsız arka süspansiyon sistemiyle donatılacak.

BYD Dolphin Honor Edition'ın fiyatları şu şekilde:

70 kW, 302 km menzil, Vitality, Otomatik: 13.865 dolar

70 kW, 420 km menzil, Free, Otomatik: 15.670 dolar

70 kW, 420 km menzil, Fashion, Otomatik: 16.650 dolar

130 kW, 401 km menzil, Knight, Otomatik: 18.030 dolar

Türkiye pazarında satılması durumunda, giriş seviye BYD Dolphin Honor Edition'ın tahmini fiyatı yaklaşık 876.136 TL olacak. Ancak, Türkiye'ye ithal edilen elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ilave gümrük vergisi, bu fiyatın artmasına neden olabilir.