Can Holding'in Formula 1 Pisti İstanbul Park ihalesinde yeni kararı!

Can Holding'in Formula 1 Pisti İstanbul Park ihalesinde yeni kararı!
İstanbul Park ihalesini kazanan şirket Can Holding ihaleden çekildi.

Formula 1 pisti İstanbul Park'ın ihalesini kazanan şirket Can Holding, ihaleden çekildi.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İstanbul Park'ın geleceğiyle ilgili önemli bir dönemeç yaşanıyor. Formula 1 pistinin Intercity ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni ihale gerçekleştirilmişti. 117 milyon dolar bedelli ve 30 yıllık bir süreli bu ihaleyi kazanan şirketin Can Holding olduğu duyurulmuştu. Ancak bugün, İstanbul Park'ın geleceği hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Park ihalesini kazanan Can Holding ihaleden çekildi. Can Holding'in ihaleden neden çekildiği henüz bilinmiyor.

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