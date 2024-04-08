Chery 2024 fiyat listesi açıklandı! İşte fiyat listesi

Chery 2024 fiyat listesi açıklandı! İşte fiyat listesi
Chery markası, Türkiye otomotiv pazarında önemli bir konuma sahip olan Çinli bir otomobil üreticisidir. Her ay düzenli olarak güncellenen fiyat listesi, araçseverlerin ilgisini çekmektedir. Nisan 2024 için açıklanan fiyatlar da bu anlamda merak konusu oldu. Chery'nin sunduğu çeşitli modellerin fiyatları, araç almayı düşünenlerin dikkatini çekiyor. İşte, Chery'nin Nisan ayı fiyat listesi ve detayları...

Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Chery, 2024 yılının Nisan ayı için fiyatlarını belirlediğini duyurdu. Çinli otomotiv devi Chery'nin sunduğu fiyatlar, araçseverlerin ilgisini çekiyor. İşte, Chery'nin Nisan ayı fiyat listesi...

Chery'nin nisan ayı fiyat listesi

Bu fiyatlar, anahtar teslim tavsiye edilen fiyatlar olup, kampanyalar ve opsiyon tercihleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Araçseverler, Chery'nin sunduğu geniş model yelpazesi arasından kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilirler.

Chery Omoda 5 Fiyat Listesi (Nisan 2024):

Comfort: 1.303.000 TL
Luxury: 1.393.000 TL
Excellent: 1.503.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi (Nisan 2024):

Luxury: 1.443.000 TL
Excellent: 1.553.000 TL
Avantgarde: 1.653.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi (Nisan 2024):

Luxury: 1.583.000 TL
Excellent: 1.693.000 TL
Avantgarde: 1.843.000 TL

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