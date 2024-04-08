Chery 2024 fiyat listesi açıklandı! İşte fiyat listesi

Chery markası, Türkiye otomotiv pazarında önemli bir konuma sahip olan Çinli bir otomobil üreticisidir. Her ay düzenli olarak güncellenen fiyat listesi, araçseverlerin ilgisini çekmektedir. Nisan 2024 için açıklanan fiyatlar da bu anlamda merak konusu oldu. Chery'nin sunduğu çeşitli modellerin fiyatları, araç almayı düşünenlerin dikkatini çekiyor. İşte, Chery'nin Nisan ayı fiyat listesi ve detayları...