Chery 2024 fiyat listesi açıklandı! İşte fiyat listesi
Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Chery, 2024 yılının Nisan ayı için fiyatlarını belirlediğini duyurdu. Çinli otomotiv devi Chery'nin sunduğu fiyatlar, araçseverlerin ilgisini çekiyor. İşte, Chery'nin Nisan ayı fiyat listesi...
Chery'nin nisan ayı fiyat listesi
Bu fiyatlar, anahtar teslim tavsiye edilen fiyatlar olup, kampanyalar ve opsiyon tercihleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Araçseverler, Chery'nin sunduğu geniş model yelpazesi arasından kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilirler.
Chery Omoda 5 Fiyat Listesi (Nisan 2024):
Comfort: 1.303.000 TL
Luxury: 1.393.000 TL
Excellent: 1.503.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi (Nisan 2024):
Luxury: 1.443.000 TL
Excellent: 1.553.000 TL
Avantgarde: 1.653.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi (Nisan 2024):
Luxury: 1.583.000 TL
Excellent: 1.693.000 TL
Avantgarde: 1.843.000 TL