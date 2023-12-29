Chery'nin Türkiye'deki eski ve yeni Distribütörü karşı karşıya geldi

Yıllar sonra Türkiye'ye yeniden gelen ve büyük ilgi gören Chery'nin yeni ve eski distribütörü arasında gerilim yaşandı. Chery'nin eski distribütörü Mermerler, marka için çalışmalarına son verdi.

Türkiye pazarına yeniden giriş yapan otomobil markası Chery ile ilgili garip bir durum ortaya çıktı. Chery'nin yeni ve eski distribütörü arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sorunlar ortaya çıktı. Chery, 2010'lu yıllara kadar Türkiye pazarında hizmet vermiş, ancak o dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle satışlarını durdurmuştu. 2023 yılında tekrar Türkiye pazarına giren Chery, bu kez operasyonları Chery International bünyesinde yönetmeye başladı.

Chery'nin Türkiye'deki eski ve yeni distribütörü arasında anlaşmazlık

Geçmişte Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Mermerler şirketi ile Chery International arasında yaşanan anlaşmazlık, Türkiye'deki Chery operasyonlarını olumsuz etkiledi. Chery International, Mermerler ile olan distribütörlük meselesini çözmeden araç ithalatına başladı. Bu durum, müşteriler arasında sorunlara yol açtı ve bazı davaların açılmasına neden oldu.

Mermerler, Chery International ile distribütörlük meselesini çözmek için görüşmelerde bulunduğunu ancak olumlu bir dönüş alamadığını belirtti. Bunun üzerine Mermerler, Chery ile olan tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı ve yasal yollara başvurma kararı aldığını açıkladı.

Chery'nin Türkiye'deki operasyonlarındaki bu belirsizlik, marka ile ilgili müşterilerde güven sorunlarına yol açabilir. Bu durum, Chery'nin Türkiye pazarındaki imajını olumsuz etkileyebilir. Konuyla ilgili olarak henüz Chery International tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak yaşanan gelişmeler ve anlaşmazlık, markanın Türkiye'deki geleceği konusunda belirsizlik yaratmaktadır.