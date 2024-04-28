Chery'nin yeni modeli "Tiggo9" ile dikkatleri üzerine çekti

Chery, amiral gemisi statüsü koyduğu yeni SUV modeli Tiggo9'u tanıttı.

Son dönemde Türkiye pazarında önemli bir yer edinen ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Chery markası, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni modeli "Tiggo9" ile dikkatleri üzerine çekti.

Chery Tiggo9'nun Türkiye fiyatı ne kadar?

Tiggo9, diğer kardeşleri Tiggo8 ve Tiggo7'ye benzer bir tasarım dilini taşıyor ancak daha belirgin ve kalıplı bir görünüme sahip. Otomobilin kapalı ızgara tasarımı, lüks bir hava katarken, LED destekli farlar ve gövdeye entegre edilmiş kapı kolları gibi detaylar da dikkat çekici özellikler arasında yer alıyor.

Chery, Tiggo9'un iç tasarımıyla ilgili henüz görüntüleri paylaşmamış olsa da, kabinle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Araç, 15,6 inç boyutunda ve 2.5K çözünürlüğe sahip bir ekranla donatılacak. Ayrıca, üst düzey konfor sunması beklenen koltuklar, 3 boyutlu dikişlerle özel bir tasarıma sahip olacak.

Chery'nin yeni amiral gemisi SUV modeli, fişli hibrit motor seçeneği sunacak. 2.0 litrelik turbo motora eşlik eden 165 kW gücündeki 3DHT elektrikli motor, güçlü bir performans sunarken, WLTC standartlarına göre 1.400 kilometreyi aşan menzil vaat ediyor. Ayrıca, içten yanmalı versiyonlarının da bulunacağı belirtiliyor.

Henüz Chery Tiggo9'un fiyatı açıklanmamış olsa da, yıl sonuna doğru küresel pazarlarda satışa sunulması planlanıyor. Bu da Türkiye'deki fiyatının da yakında öğrenilebileceği anlamına geliyor.