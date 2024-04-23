Çin otomobil fuarı öncesinde BYD'den büyük sürpriz: Elektrikli pikap BYD Shark tanıtıldı

Çin'in otomotiv sektöründeki en büyük etkinliklerinden biri olan Pekin Otomobil Fuarı, heyecan verici bir sürprize sahne olmaya hazırlanıyor. Ülkenin önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, fuar öncesinde yeni bir elektrikli pikap modeli olan "BYD Shark"ı tanıttı.

Çin'in önde gelen otomobil fuarı olan Pekin Otomobil Fuarı, Perşembe günü başlayacak. Fuara katılacak pek çok üretici, son hazırlıklarını yaparken, Çin'in lider elektrikli araç üreticisi BYD, beklenmedik bir sürpriz yaparak elektrikli pikap modeli "BYD Shark"ı tanıttı. BYD Shark, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da ilk kez görücüye çıktı.

BYD Shark, Tesla Cybertruck'ın pazarından bir pay kapmayı hedefliyor

Daha önce Lamborghini ve Audi gibi prestijli markalar için tasarımlar gerçekleştiren Wolfgang Egger'in imzasını taşıyan BYD Shark, ilk kez 2022 yılında gündeme gelmişti. Dört kapılı yapısıyla Ford F-150'leri anımsatan bu elektrikli pikap modeli, yaklaşık 1,5 yıllık bir beklemeden sonra resmi olarak tanıtıldı.

BYD Shark'ın özellikleri incelendiğinde, aracın ön ızgarasının üst kısmında boydan boya uzanan LED aydınlatma dikkat çekiyor. Kare şekilli farlar, klasik off-road tarzını yansıtırken, ön ızgaranın üst kısmında muhtemelen BYD logosu için ayrılmış bir alan bulunuyor. Ayrıca geniş yanaklı lastiklere uygun olarak tasarlanmış jantlar ve sert hatlara sahip ön tampon, aracın dikkat çekici detayları arasında yer alıyor. Kabin tasarımında ise dik hatlar tercih edildi.

BYD, aracın arazi koşullarında daha iyi performans gösterebilmesi için DMO adını verdikleri şarj edilebilir hibrit motor teknolojisini kullanacaklarını açıkladı. Ayrıca dört çekerli elektrikli sürüş sistemi, torku ihtiyaca göre dağıtarak aracın arazi performansını artıracak. Yapılan testlere göre, aracın güç ünitesi 180 kW (245 beygir) güç üretirken, menzili 1200 km olarak belirlendi. BYD Shark, Tesla Cybertruck'ın pazarından bir pay kapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan atılımla Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok araç satan elektrikli otomobil firması olan BYD, Shark modeliyle bu başarısını sürdürmeyi amaçlıyor.