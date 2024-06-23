Çinli otomobil devi Chery, Türkiye pazarına yeni hibrit modeliyle güçlü bir giriş yapıyor

Chery, ARRIZO 8 PHEV isimli şarj edilebilir hibrit aracı Türkiye'ye getirecek.

Yakın zamanda Türkiye'ye getirilen ilave gümrük vergisiyle büyük bir darbe yiyen Chery, ülkemizdeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Çinli otomobil devi, yeni şarj edilebilir hibrit modeli ARRIZO 8 PHEV ile Türkiye pazarında önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Chery ARRIZO 8 PHEV neler sunuyor?

Chery'nin dikkat çeken yeni modeli ARRIZO 8 PHEV, şık ve modern tasarımıyla göz dolduruyor. Keskin ön farları ve zarif hatlarıyla, bu sedan model biraz Honda Civic'i andıran bir görünüm sunuyor. 18 inçlik jantları ve rakiplerinin önüne geçen 2790 mm aks mesafesi, aracın öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçı.

Performans ve teknik özellikler

ARRIZO 8 PHEV, WLTC standartlarına göre 106 km'ye varan elektrikli menzil sunuyor. Hibrit modda ise toplam menzil 1463 kilometreye kadar ulaşarak, bu alanda iddialı bir performans sergiliyor. Hem AC hem de DC şarj modlarını destekleyen araç, hızlı şarj ile sadece 19 dakikada %30'dan %80'e kadar şarj olabiliyor.

İç tasarım ve teknolojik özellikler

Araç, iç tasarımıyla da kullanıcılarına ferah ve modern bir deneyim sunuyor. Chery, ARRIZO 8 PHEV'in içine 24,6 inçlik ikili ekran sistemi eklemiş. Bu ekran sistemi, sürücüye ve yolculara geniş bir kullanım alanı sağlıyor. 360 derece kamera sistemi ve 18 gelişmiş sürücü asistanı sistemi, aracın dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor. Bu asistan sistemleri, sürüş güvenliğini ve konforunu artırmak için tasarlanmış.

Piyasaya çıkış ve fiyat bilgisi

Chery ARRIZO 8 PHEV'in Türkiye pazarına kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak 2024 yılı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Modelin fiyatı konusunda da henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.