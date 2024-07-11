Çinli otomotiv devi BYD'den Türkiye'ye dev yatırım! İşte planları

BYD yöneticisi Stella Li, şirketin ülkemize yaptığı 1 milyar dolarlık yatırımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Çin merkezli BYD, Türkiye'ye yönelik büyük bir yatırım planını duyurdu. Şirket, Manisa'ya yıllık 150 bin araç kapasiteli bir fabrika kurarak, 1 milyar dolarlık bir yatırımla Türkiye otomotiv sektörüne önemli bir katkı yapmayı hedefliyor. Bu yeni tesisin 2026'da üretime başlaması planlanıyor.

BYD'den yeni açıklama

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi Stella Li, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, Türkiye'ye yönelik yatırımın detaylarını paylaştı. Li, Türkiye'nin üretim gücüne dikkat çekerken, ülkemizin Avrupa'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olduğunu ve kaliteli iş gücüne sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı bağlamasından dolayı stratejik bir üretim merkezi olma potansiyelini de belirtti.

Li, BYD'nin Türkiye'ye sadece bir üretim tesisi kurmak amacıyla gelmediğini, aynı zamanda bir mühendislik şirketi olduklarını ve en gelişmiş teknolojiyi Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki ileri teknolojileri Türkiye'ye taşıyacaklarını belirten Li, BYD'nin yalnızca üretim değil, AR-GE ve mühendislik konularında da büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Manisa'da kurulacak tesisin detaylarına değinen Li, fabrikanın 8 ila 12 model arasında üretim yapacağını ve yıllık 150 bin araç kapasitesine sahip olacağını belirtti. Li, tesisin kurulacağı araziyi çok beğendiklerini ve Türkiye'de bir Türk şirketi gibi faaliyet göstereceklerini düşündüklerini de ekledi.