Çinli teknoloji devi Huawei ve Chery ortaklığı! Luxeed R7 elektrikli otomobil tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei ve otomotiv üreticisi Chery'nin iş birliğiyle geliştirilen elektrikli otomobil "Luxeed R7" tanıtıldı.

Çinli teknoloji devi Huawei ve otomotiv üreticisi Chery'nin iş birliğiyle geliştirilen elektrikli otomobil "Luxeed R7" tanıtıldı. Coupe SUV tipindeki bu araç, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu özelliklerle de dikkat çekiyor.

Luxeed R7'in özellikleri neler?

Luxeed R7, 4.950 mm uzunluğunda ve 2.950 mm dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler, BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi modellerle rekabet edecek şekilde tasarlandığını gösteriyor. Elektrikli motor tarafında ise Luxeed R7, Tesla Model Y ile Tesla Model X arasındaki boşluğu dolduracak bir konumda bulunacak.

Aracın dış tasarımı oldukça şık ve modern bir görünüme sahip. Şerit LED farlar, LiDAR teknolojisini içeren sensörler ve gövdeye gömülü kapı kolları gibi detaylar, Luxeed R7'nin dikkat çeken tasarım öğeleri arasında yer alıyor.

Henüz iç tasarım ve motor özellikleri hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Çinli kaynaklar bu konuda bazı bilgilere ulaşmış durumda. Bu bilgilere göre, araç tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı konfigürasyonla sunulacak. Tek motorlu versiyon 288 beygir güç üretirken, çift motorlu versiyon 489 beygir gücüne kadar çıkabilecek. Ayrıca aracın tahmini menzili 855 kilometreye kadar ulaşacak.

Luxeed R7'nin büyük bir lansmanla üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 41.400 dolar olacak. Ancak, aracın Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.