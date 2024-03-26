Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı ne kadar?

Xiaomi, uzun süredir beklenen ilk elektrikli otomobil modeli olan SU7'nin fiyatını açıkladı. Çinli teknoloji devi, bu adımıyla otomotiv sektöründe de güçlü bir varlık gösterme yolunda önemli bir adım atmış oldu. İşte Xiaomi'nin elektrikli araç pazarındaki hamlesi ve SU7 modelinin detayları...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen ilk elektrikli otomobilinin fiyatını sonunda açıkladı. 28 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte tanıtılan Xiaomi SU7 adlı otomobil, Çin'de Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek. Şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak olan SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle piyasaya çıkacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı

Xiaomi, mart ayının sonunda SU7'nin teslimatlarına başlayacak. Şirketin CEO'su Lei Jun, bu hafta piyasaya sürülecek olan SU7'nin fiyatını açıkladı. Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan açıklamaya göre, aracın fiyatı 500 bin yuan (69 bin 328 dolar) olacak.

SU7, Xiaomi yazılımı ve elektronik özelliklerle donatılarak üretiliyor. 800 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olan otomobilin pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD ve yerli pil üreticisi CATL tarafından sağlanıyor.

Mart ayında yaklaşık 2 bin adet SU7 üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak ve temmuz ayında 10 bin adedin üzerine çıkması hedefleniyor. Xiaomi'nin otomobil sektörüne girişi, elektrikli araç pazarında rekabeti artırarak önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.