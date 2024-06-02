Citroen'den cazip kredi kampanyaları! İşte detaylar

Citroen'den cazip kredi kampanyaları! İşte detaylar
Citroen'in geniş yelpazeli kredi kampanyaları sunuyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de ticari araç sahipleri için büyük fırsatlar sunuyor. Faizsiz kredi seçenekleri ve uygun vade koşulları ile Citroen, müşterilerine finansal esneklik sağlarken, yeni araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

Citroen, müşterilerine sunduğu yeni kampanya ile dikkat çekiyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, farklı modeller için çeşitli cazip kredi seçenekleri sunuluyor. İşte kampanyanın ayrıntıları...

Citroen araç kampanyası 2024

Citroen C4 X ve C4 modelleri

  • 120 bin lira için 12 ay ve %0 faizli kredi
  • 200 bin lira için 12 ay ve %1,99 faizli kredi

Hem Citroen C4 X hem de Citroen C4 modelleri için bu iki seçenek geçerli. Bu cazip kredi koşulları, bu modelleri tercih eden müşterilere esneklik sağlıyor.

Citroen C3 Aircross ve C3 modelleri

  • 120 bin lira için 12 ay ve %0 faizli kredi
  • 200 bin lira için 12 ay ve %1,99 faizli kredi

Citroen'in popüler modellerinden C3 Aircross ve C3 için de aynı kredi imkanları sunuluyor. Her iki model için de uygun finansman seçenekleri, alıcıların ilgisini çekiyor.

Yeni Berlingo Kombi ve Berlingo Van

  • Yeni Berlingo Kombi: 250 bin lira için 12 ay vade ve %0 faizli kredi
  • Yeni Berlingo Van: 200 bin lira için 12 ay vade ve %0 faizli kredi

Citroen’in çok yönlü modelleri olan Berlingo Kombi ve Berlingo Van için sunulan bu faizsiz kredi imkanları, ticari araç arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Yeni Jumpy Spacetourer ve Jumper

  • Yeni Jumpy Spacetourer:

    • 200 bin lira için 12 ay vade ve %0 faizli kredi
    • 300 bin lira için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi

  • Yeni Jumper: 300 bin lira için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi

Citroen’in geniş ve kullanışlı ticari araçları için sunulan bu kredi seçenekleri, işletmeler ve büyük aileler için cazip birer alternatif oluşturuyor.

Yeni Jumpy Van

  • 200 bin lira için 12 ay vadeli ve %1,99 faizli kredi

Yeni Jumpy Van, uygun faiz oranları ile sunuluyor ve ticari araç segmentinde tercih edilecek önemli modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Elektrikli modeller: e-C4 X ve e-C4

Citroen'in yüzde 100 elektrikli versiyonları için de cazip kredi fırsatları mevcut:

  • 180 bin liraya kadar kredi için 12 ay ve %0 faizli kredi
  • 300 bin liraya kadar kredi için 12 ay ve %1,99 faizli kredi

e-C4 X ve e-C4 modelleri için sunulan bu kredi seçenekleri, çevre dostu ve ekonomik araçlara geçiş yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

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