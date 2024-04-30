Cupra Formentor yenilendi! Efsane görünüm ve yenilikçi özelliklerle tanıtıldı

Cupra, otomobil dünyasında adından sıkça söz ettiren bir marka haline geldi. Düzenlenen özel etkinlikte, uzun süredir merakla beklenen makyajlı Formentor modeli tanıtıldı.

Cupra, Seat'tan ayrılarak kendi markasıyla yola devam eden bir otomobil markası olarak dikkat çekiyor. Bugün düzenlediği özel bir etkinlikte, Formentor'un makyajlı versiyonunu tanıttı. Yenilenen Formentor, göz alıcı tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Formentor, tüketicilerden tam not alacak

Yapılan çalışmalar sonucunda Formentor'un dış tasarımı da ciddi bir değişime uğradı. Yenilenen ön ızgara ve far tasarımı, araca eşsiz bir görünüm kazandırırken, matrix LED farlar kullanılması da dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında ise LED destekli aydınlatmalar ve bir ışık barı bulunuyor. Bu değişiklikler, Formentor'un tüketicilerden tam not almasını sağlayacak gibi görünüyor.

İç tasarımda da önemli yenilikler mevcut. Geniş dijital gösterge ekranı ve 12.9 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Formentor'un modern ve şık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Şirket, makyajlı Formentor'da kullanılan tuşlara arka aydınlatma ekledi, bu da kullanıcıların karanlıkta daha rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor.

Formentor'un motor seçenekleri de oldukça çeşitli. 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik TSI motor, manuel şanzımanla sunulurken, 2.0 TSI motorlu versiyonlarda 204, 265 ve 333 beygir gücüne kadar seçenekler bulunuyor. Ayrıca, 1.5 TSI ve 2.0 TDI dizel motorların hibrit seçenekleri de mevcut.

Cupra yetkilileri, makyajlı Formentor'un fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmasa da, yeni modelin Temmuz 2024'te piyasaya sürüleceğini duyurdular.