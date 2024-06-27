DFSK E5 SUV, Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

DFSK E5 SUV, Türkiye'de satışa çıkarılarak tüketici beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil üreticisi DFSK, yeni modeli E5 SUV'u Türkiye'de satışa sundu.

DFSK E5: Hibrit teknolojisi ve modern tasarım

DFSK E5, hibrit SUV kategorisinde yer alıyor ve kullanıcılarına geniş iç hacim ile modern bir sürüş deneyimi sunuyor. Araç, 4760 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2785 mm aks mesafesine sahip. Yerden yüksekliği ise 1800 mm olarak belirtiliyor. E5, 7 kişilik oturma kapasitesi ile geniş aileler için ideal bir seçenek sunuyor.

Ön tarafta ince LED şeritlerle birleştirilmiş farlar, dikey hava girişleri ve nokta benzeri grafiklere sahip siyah ön panel dikkat çekiyor. Arka kısımda ise üç parçalı LED stop lambaları bulunuyor. İç mekanda 12 hoparlör ile akustik ses deneyimi sunan DFSK E5, 7 inç ve 12,3 inç olmak üzere iki ekrana sahip.

Teknik özellikler ve performans

Kaputun altında 1.5 litrelik motor yer alıyor. Bu motor, 110 hp güç ve 128 Nm tork üretiyor. Araçta bulunan elektrik motoru ise 175 hp güç ve 300 Nm tork ile sürücülere destek sağlıyor. Elektrik motoru, 17,52 kWh kapasiteli bataryadan besleniyor ve şehir içinde 87 kilometreye kadar menzil sunuyor. 6.6 kW AC şarj ile batarya 4 saatte tam dolum sağlıyor. Araç, E-CVT şanzıman ile donatılmış olup, her iki motor da ön tekerleklere güç veriyor.

0'dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaşabilen DFSK E5'in maksimum hızı ise 165 km/s. Bağımsız arka süspansiyon sistemi ile donatılan araç, sürüş konforunu artırıyor.

Donanım ve güvenlik özellikleri

DFSK E5'in üst donanım paketi birçok gelişmiş özellik sunuyor. Bu özellikler arasında 6 hava yastığı, ön ve arka park sensörleri, panoramik cam tavan, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik klima kontrolleri, rejeneratif fren sistemi, V2L (Vehicle-to-Load), hız sabitleyici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı ve arka çarpışma uyarısı bulunuyor.

Fiyatı ne kadar?

DFSK E5 hibrit SUV modeli Türkiye'de iki farklı paket seçeneğiyle satışa sunuluyor. Comfort paketi 1.890.000 TL, Elegance paketi ise 2.290.000 TL fiyat etiketine sahip. Aracın gri, beyaz, altın, yeşil ve siyah olmak üzere çeşitli renk seçenekleri mevcut.