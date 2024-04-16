Dünyada en çok çalışana sahip otomotiv şirketleri

Gazeteci Emre Özpeynirci, otomotiv endüstrisinden son gelişmeleri takip ediyor. X platformunda yaptığı paylaşımda, dünyanın en fazla çalışana sahip otomotiv şirketlerini sıraladı. Peki, listede birinci sırada hangi otomotiv firması yer alıyor? İşte, dünyanın en kalabalık iş gücüne sahip şirketleri...

Gazeteci Emre Özpeynirci, otomotiv sektöründeki gelişmeleri takip ediyor. X platformundaki paylaşımında, dünyada en çok çalışana sahip otomotiv şirketlerini listeledi. Peki, listenin zirvesinde hangi otomotiv şirketi yer alıyor? İşte, dünyada en fazla çalışana sahip şirketler...

Dünyada en fazla çalışana sahip otomotiv şirketleri

1) Volkswagen - 650,951 Çalışan:

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen, 650,951 çalışanıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Geniş ürün yelpazesi ve global varlığı ile tanınan şirket, otomotiv endüstrisindeki lider konumunu koruyor.

2) BYD - 570,100 Çalışan:

Elektrikli araç üretiminde önemli bir oyuncu olan Çin merkezli BYD, 570,100 çalışanıyla ikinci sırayı almış durumda. Hızla büyüyen elektrikli araç pazarında etkili bir konuma sahip olan BYD, sektördeki gücünü her geçen gün arttırıyor.

3) Toyota - 377,369 Çalışan:

Toyota, dünya genelinde 377,369 çalışanıyla otomotiv endüstrisinde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Kaliteli ve dayanıklı araçlarıyla tanınan Japon devi, uzun yıllardır sektördeki liderliğini sürdürüyor.

4) Stellantis - 272,367 Çalışan:

Stellantis, Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep gibi markaları bünyesinde bulunduran dev bir otomotiv grubudur. 272,367 çalışanıyla dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biridir.

5) Mahindra - 260,000 Çalışan:

Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra, 260,000 çalışanıyla listeye giriş yapıyor. Çeşitli otomotiv alanlarında faaliyet gösteren Mahindra, geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor.