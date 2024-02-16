Egzozdan beyaz duman gelmesi neden olur? Beyaz duman, tehlikeli mi?

Aracın egzozundan beyaz duman geliyorsa ne yapmalı? Egzozdan neden beyaz duman gelir? Egzozdan beyaz duman gelmesi kötü bir şey mi? Detaylar, haberimizde...

Otomobiller, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ve hayati öneme sahip bir taşıma aracıdır. Ancak zaman zaman araçlarımızda çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunlardan biri de egzozdan çıkan beyaz duman olabilir. Peki, egzozdan beyaz duman gelmesi kötü bir şey mi? İşte, detaylar...

EGZOZDAN BEYAZ DUMAN GELMESİ NE ANLAMA GELİR?

Egzozdan çıkan beyaz duman, aracınızın motorunda meydana gelen bir sorunun habercisi olabilir. Beyaz dumanın ne kadar sürdüğünü not etmek önemlidir. Kısa bir süre boyunca gözüküyorsa ve hava yağışlıysa, buharlaşma nedeniyle olabilir. Ancak devam ederse, bu soğutma sıvısı sızıntısının bir işareti olabilir.

Soğutma sıvısı sızıntısı genellikle arızalı veya "patlamış" bir kafa contasından kaynaklanır. Kafa contası, motorun üst kısmındaki silindir kapağı ile blok arasında bulunur ve soğutma sıvısı ile yağın birbirine karışmasını önler. Aşırı ısınma veya yüksek basınç bu contayı hasar verebilir, bu da beyaz duman çıkmasına neden olabilir.

Çatlak bir silindir kapağı veya blok da beyaz dumanın nedeni olabilir. Silindir kapağı, motorun ana kısmı olan bloğu mühürler. Herhangi bir çatlak veya deformasyon, soğutma sıvısının sızmasına neden olabilir.