Elektrikli otomobil ithalatında yeni dönem başlıyor

Elektrikli otomobil ithalatında yeni dönem başlıyor
Elektrikli otomobil ithalatına ilişkin yeni dönem başlıyor. Artık Türkiye'ye her elektrikli otomobil getirilemeyecek. İşte düzenlemenin detayları...

Türkiye'de elektrikli otomobil sektöründe faaliyet göstermek isteyen markalar için önemli düzenlemeler Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Elektrikli araç ithalatını düzenleyen "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)" adlı karar, detaylı kuralları içeriyor ve 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

Yeni kurallar şu başlıkları içeriyor:

Servis Noktaları: Elektrikli otomobil markalarının Türkiye genelinde en az 20 servis noktası kurması gerekecek. Bu noktalar, belirli standartlara uymalı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmelidir.

Personel Yetkinliği: Servis merkezlerinde çalışacak personel, TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış yetki belgesine sahip olmalıdır.

Çağrı Merkezi: Markalar, en az 40 personeli olan çağrı merkezi kurmak zorundadır.

Yetkili Temsilci: Markalar, Türkiye'de yetkili bir temsilci atamak zorundadır.

Batarya Takibi: Markalar, araçlardaki bataryaların takibini yapmalıdır.

Yayımlanan karar, özellikle Çinli otomobil üreticilerini etkileyebilecek bir düzenlemeye işaret ediyor. AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmamış ülkelerden gelen markaları kapsayan bu düzenleme, Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen markaların belirli standartlara uymasını zorunlu kılıyor.

Türkiye'deki yerli marka TOGG bu düzenlemeden muaf olacakken, Tesla gibi markaların Almanya'dan ithal edilmiş olmaları, bu kuralları atlatmalarına neden olacak. Türkiye'ye gelmeyi düşünen markaların ise belirlenen koşulları karşılamaları bekleniyor.

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