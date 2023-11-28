Elektrikli otomobil satışları yüzde 800'e yakın arttı!

Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı son 10 ayda yüzde 25 oranında artış gösterirken, Türkiye'deki büyüme oranı yüzde 427 oldu.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Avrupa'daki büyüme ortalamasını önemli ölçüde aşıyor. 2023'ün ilk 10 ayında Türkiye'de elektrikli otomobil satışları %784 artarak 43 bin 682 adede ulaştı. İşte Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarındaki büyümesine dair detaylar:

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 784 arttı

Avrupa'da toplam otomobil satışları %19 artarak 11 milyon 472 bin adede ulaşırken, elektrikli otomobil satışları %48.3 artarak 1 milyon 774 bine yükseldi. Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı %14.6 oldu. Türkiye'de ise otomobil satışları %67.8 artarak 749 bin 501 adede çıkarken, elektrikli otomobil satışları %784 artışla 43 bin 682 adede ulaştı. Türkiye'de elektrikli otomobillerin payı %5.83'e yükseldi.

Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da 32 ülke arasında 9. sıraya yükseldi. Ancak, elektrikli araçların toplam satışlardaki payda henüz 22. sırada bulunuyor.

Türkiye'deki büyümede, Avrupa'daki teşviklere benzer şekilde uygulanan %10 ÖTV avantajının yanı sıra yeni matrah düzenlemesi ve 2024'te ülkede daha fazla modelin bulunacak olması etkili oldu. 2024 yılında Türkiye'de elektrikli otomobil satış adetinin 100 binin üstüne çıkması ve pazar payının %10'u geçmesi bekleniyor.

Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarındaki bu hızlı büyüme, sektöre olan ilgiyi ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye devam ediyor.