Elon Musk açıkladı: Yeni Robotaksi tanıtılacak

Elon Musk açıkladı: Yeni Robotaksi tanıtılacak
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, son zamanlarda Tesla'nın geleceği ve yeni projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Musk, 8 Ağustos'ta yeni bir robotaksi tanıtacaklarını müjdeledi.

Tesla'nın karizmatik CEO'su Elon Musk, Cuma günü erken saatlerde Reuters'in Tesla'nın uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil üretme planlarını iptal ettiği iddiasını yalanladı. Ünlü milyarder, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtirken aynı gün içerisinde yeni bir açıklama daha yaptı. Musk, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, 8 Ağustos'ta yeni bir robotaksi tanıtacaklarını müjdeledi.

Elon Musk, Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil iddialarını yalanladı

Tesla CEO'su, borsanın kapanmasının hemen ardından 16:49'da attığı tweet ile "Tesla Robotaxi 8/8'de tanıtılacak" dedi ve detay vermekten kaçındı. Musk, genellikle büyük ve dikkat çekici duyurularla, olası başarısızlıkları geride bırakmayı amaçlıyor. Bu yeni robotaksi duyurusu, Musk'ın robotaksi konusundaki ilk vaadi değil. Zira Tesla'nın CEO'su, 2020 yılında da bu konuda umut verici açıklamalarda bulunmuştu ancak her şeyin düzenleyicilere bağlı olduğunu belirtmişti.

Musk'ın yeni teknolojik gelişmelerle insanları şaşırtma potansiyeli her zaman olduğu gibi yüksek. Özellikle 2010'lu yıllarda yapılan tahminlere bakacak olursak, sürücüsüz araçlar ve otonom taşımacılığın yakın gelecekte gerçek olması kaçınılmaz gibi görünüyor.

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