Elon Musk başına dert aldı! 2 milyon araç geri çağrıldı

Tesla, BD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından tespit edilen otopilot yazılımındaki bir sorun nedeniyle ABD'deki 2 milyon aracını geri çağırdı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından tespit edilen otopilot yazılımındaki bir sorun nedeniyle ABD'deki 2 milyon aracını geri çağırdı. NHTSA tarafından yayımlanan belgelerde, Tesla'nın yazılımsal sorunlar yaşadığı ve bu sorunları düzeltmek amacıyla geri çağrılan araçlara yazılım güncellemesi gönderileceği belirtildi.

2 milyon araç geri çağrıldı

NHTSA, Tesla'nın otopilot sisteminin sürücülerin dikkatini vermesini sağlama yönteminin yetersiz olabileceğini ve sistemin kötüye kullanılmasına neden olabileceğini tespit etti. Ayrıca, otopilotun yanlış kullanılması ve sürücünün sistemin etkinleştirildiğini fark edememesi durumunda kaza riskinin artabileceğini belirtti.

Tesla, yazılım güncellemesiyle araçlara yeni özellikler gönderecek. Bu güncelleme, sürücüyü sürekli sürüş sorumluluğuna uymaya teşvik etmek amacıyla ek kontroller ve uyarılar içerecek.

Bu geri çağırma, Tesla'nın daha önce karıştığı kazalarla ilgili NHTSA tarafından yürütülen soruşturmalardan sonra geldi. NHTSA, 2021'de Tesla araçlarının karıştığı 11 kaza ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Tesla, Elon Musk'ın liderliğindeki şirket olarak uzun süredir araba kazaları kaynaklı çeşitli hukuki sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.