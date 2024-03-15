Elon Musk'tan Dogecoin ile ilgili önemli açıklama geldi!

Elon Musk, yıllardır destek verdiği Dogecoin (DOGE) ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. İş insanı, Tesla'nın bir gün DOGE ile otomobil satacağını söyledi. Aslında Tesla, hâlihazırda DOGE ile zaten ödeme alıyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla'nın bir noktada Dogecoin (DOGE) ile otomobil satışı yapabileceğini açıkladı, bu da DOGE yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Tesla Dogecoin ile alınıyor mu?

Musk'ın geçmişte DOGE'ye olan ilgisi biliniyor ve bu konuda defalarca destek verdiği biliniyor. Son olarak, Berlin'deki Gigafactory tesisinde halkla bir araya geldiği bir etkinlikte, bir katılımcının gelecekte DOGE ile Tesla alınabileceğini sorması üzerine Musk, bunun bir gün gerçekleşeceğini belirtti.

Elon Musk'ın verdiği cevap, "Bir noktada bunu sağlamamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde oldu. Bu açıklama, Tesla'nın kripto para birimiyle ödeme kabul edebileceği yolundaki önceki spekülasyonları güçlendirdi.

Öte yandan, Tesla'nın zaten DOGE ile ürün satışı yaptığını belirtmek önemlidir. Ancak bu satışlar, şirketin daha basit ürünlerini kapsıyor. Şirket, şimdiye kadar araç satışlarını DOGE ile gerçekleştirmedi. Bu gelişme, Tesla'nın kripto para birimleriyle olan ilişkisini daha da güçlendirebilir.