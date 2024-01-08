Emniyet Genel Müdürlüğüne 1000 tane Hyundai Tucson verildi

Atatürk Havalimanında düzenlenen törenle beraber 6992 yeni mezun polis memuru ve 1000 adet Hyundai Tucson, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına dahil oldu.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törende, 6992 polis memuru göreve başlarken, 1000 adet Hyundai Tucson da Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer üst düzey devlet yöneticilerinin katıldığı törende, yeni göreve başlayan polis memurlarına başarılar dilerken, Hyundai Tucson'un da Emniyet Genel Müdürlüğü araçları arasında yer alacağı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü uzun yıllardır Hyundai markası ile iş birliği yapıyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, araçların teslimi konusunda yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Hyundai Tucson'u tercih etmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Hyundai Tucson'un güvenlik donanımları ve sürüş dinamikleri ile polis memurlarına görevlerinde yardımcı olacağını belirtti.

Hyundai Tucson, daha önce "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünü kazanmış ve Euroncap çarpışma testlerinde beş yıldız almış bir araç olarak biliniyor. C-SUV segmentinde yer alan Hyundai Tucson, güvenlik özellikleri ve sürüş konforu ile öne çıkan bir modeldir.