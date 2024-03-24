Engelli raporu ile ÖTV'siz araç nasıl alınır? Engelli raporu ile araç alabilme şartları nelerdir?

Son dönemde Türkiye'de otomobil satışlarında engelli araçlarının önemli bir paya sahip. Özellikle 2024'ün başlarında yapılan otomobil satışlarında engelli araçlarının talebinde artış yaşanması, engelli bireylerin ve ailelerinin bu konuya olan ilgisini artırdı. Peki, engelli raporu ile ÖTV'siz araç nasıl alınır, şartları nelerdir?

Son dönemde Türkiye'de otomobil satışlarında engelli araçlarının önemli bir paya sahip olduğu belirtiliyor. Özellikle 2024'ün başlarında yapılan otomobil satışlarında engelli araçlarının talebinde artış yaşanması, engelli bireylerin ve ailelerinin bu konuya olan ilgisini artırdı. Peki, engelli bireyler ÖTV'siz nasıl araç alabilir?

Engelli raporu ile ÖTV'siz araç nasıl alınır, şartları nelerdir?

Engelli bireylerin araç alım sürecinde karşılaştığı sorular ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği detaylar, engelli raporunun ne olduğundan, ÖTV indirimi ile araç almanın şartlarına kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.

Engelli raporu, engellilik durumunu resmi olarak tanımlayan ve derecesini belirleyen bir sağlık kurulu raporudur. Bu rapor, kişinin devlet tarafından sağlanan çeşitli sosyal hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gereklidir. Engelli raporu almak için Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde özel bir sağlık heyetinden muayene olmak gerekiyor.

Araç alımında ÖTV muafiyeti, engelli bireyler için büyük bir maddi avantaj sağlayan bir destektir. ÖTV indirimi, engelli bireylerin engellilik durumuna dayanarak araç alımlarında ÖTV ödemekten muaf tutulmalarını sağlar. Engelli raporu ile araç almada bazı şartlar var. Bu şartların yanı sıra alınacak araç için bir de aracı engelli bireyin mi yoksa kendisinden başkasının mı kullanacağı gibi durumlar da mevcut.

Aracı kullanmayan engel durumların yer aldığı raporlarda genellikle otomatik vitese veya tertibata ihtiyaç duyduğu yer alır. Eğer engelli birey aracı kullanacaksa tabii ki bir de sürücü belgesi olması gerekiyor. Aracı kendisi kullanmayacak kişilerle yüzde 90'ın üzerinde engel durumu olanlar için ise süreç biraz daha farklı. Aracı kullanacak kişiler için bazı şartlar aranırken engelli birey için ehliyet alma kuralı yok.

ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli bireylerin, belirli bir engellilik oranına sahip olmaları ve gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca araç alımında, engelli bireyin aracı kendisinin mi yoksa başkasının mı kullanacağı da önemli bir faktördür.

Engelli araç alım sürecinde, aracın tescil edilmesi ve gerekli evrakların tamamlanması da önemlidir. Engelli bireyin aracı kendisinin kullanamadığı durumlarda, aracı kullanacak kişinin belirlenmesi ve bu kişinin de gerekli belgelere sahip olması gerekiyor.