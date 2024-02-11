Eski Tesla yöneticisi, Ford'a yardım mı edecek?

Ford, eski bir Tesla yöneticisi olan Alan Clarke'ın da dahil olduğu özel bir proje ile ucuz ve erişilebilir elektrikli otomobiller üretmek istiyor. Detaylar, haberimizde...

Ford'un düşük maliyetli elektrikli araç geliştirme projesi, eski Tesla ve Ford Advanced EV geliştirme şefi Alan Clarke liderliğinde bir skunkworks projesi olarak hayata geçiriliyor.

FORD, ESKİ TESLA YÖNECİSİNİN YARDIMIYLA ARAÇ ÜRETECEK

Ford CEO'su Jim Farley, düşük maliyetli bir EV platformu oluşturmak için özel bir ekip kurulduğunu duyurduğunda, Clarke'ın liderliğindeki bu projenin detayları gün yüzüne çıktı. Projenin merkezinde, otomobil üreticisinin satın aldığı Auto Motive Power (AMP) firmasından mühendisler de bulunuyor. AMP'nin kurucusu Anil Paryani de projenin bir parçası olarak yer alıyor.

Ford, elektrikli araç segmentindeki değişen talepleri göz önünde bulundurarak bazı yatırım planlarını erteledi. Ancak şirket hala gelecekteki ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede, T3 elektrikli kamyon ve üç sıralı SUV gibi yeni modellerin temelini oluşturacak olan ikinci nesil EV platformu da geliştiriliyor. Ford'un EV stratejisi, şirketi üç ayrı birimde yeniden yapılandırmış olmasıyla da uyumlu bir şekilde ilerliyor.

Ford'un gelir raporları, şirketin ticari birimi Ford Pro'daki büyümeden kaynaklanan artışla birlikte artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak elektrikli araç birimi Ford e'nin karları hala düşük seviyelerde seyrediyor. Ford'un dördüncü çeyrek raporuna göre, şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre artarken, zarar ise özel masraflardan kaynaklanan etkilerle azalmış durumda.