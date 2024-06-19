Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu
2025'te gelecek ilk elektrikli Ferrari'nin fiyatı belli oldu.

Otomobil dünyası hızla elektrikli araçlara yönelirken, lüks markalar da bu trende ayak uyduruyor. İtalyan otomobil devi Ferrari, 2025'in sonlarına doğru ilk elektrikli aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar bu araç hakkında pek fazla bilgiye sahip değildik, ancak Reuters'ın ortaya attığı son iddia, aracın fiyatına dair önemli bilgiler sunuyor.

Elektrikli Ferrari'nin fiyatı ne kadar?

Reuters'ın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili en az 500 bin euro (yaklaşık 17 milyon 400 bin TL) başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu, aracın temel modeli için belirlenen fiyat olup, ek özellikler ve kişiselleştirmelerle çok daha yüksek rakamlara ulaşabilir. Ferrari'nin şu anki modellerinin ortalama 350 bin euro civarında olduğunu düşünürsek, bu yeni fiyat etiketi oldukça dikkat çekici.

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