Ferrari'nin yeni canavarı: 12Cilindri

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, otomobil tutkunlarını heyecanlandıran 12Cilindri'yi tanıttı.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari, son etkinliğinde merakla beklenen yeni süper otomobilini tanıttı. Üstü açılabilir "Spider" versiyona da sahip olan bu araç, hem tasarımıyla hem de yüksek performansıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Ferrari 12Cilindri'nin özellikleri nelerdir?

Ferrari'nin yeni otomobili, markaya özgü bir tasarım diliyle geliştirilmiş. Göz alıcı bir şekilde iri havalandırma deliklerine sahip olan araç, ince LED farlarıyla dikkat çekiyor. Ön ızgarada ise siyah renkli bir bar bulunuyor ki, bu detay markanın ikonik modellerinden 365 GTB/4 Daytona'ya bir gönderme niteliği taşıyor.

Aracın arkasına geçtiğimizde, öndeki ince aydınlatmanın burada da devam ettiğini görüyoruz. Cam bölmenin tasarımı ise araca şıklık katıyor. Küçük spoiler ise aerodinamik yapı için eklenmiş bir detay olarak öne çıkıyor. İç kısmında, Ferrari'nin karakteristik iç tasarımı göze çarpıyor. Dolu dolu butonlarla dolu direksiyon, küçük ama işlevsel bir bilgi-eğlence ekranıyla birlikte geliyor. Yolcu tarafında ise ekranı yönetmek için küçük bir dokunmatik alan bulunuyor.

Motor kısmına indiğimizde, tam anlamıyla bir canavarla karşılaşıyoruz. Ferrari, yeni otomobilinde 6.5 litrelik V12 bir motor kullanmayı tercih etti. Bu motor, 830 beygir gücünde ve sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirildi. Şirketin verdiği bilgilere göre, aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 2.9 saniye. Maksimum hızı ise 340 km/s olarak belirtildi.

Ferrari'nin açıklamasına göre, 12Cilindri modeli 423 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Üstü açılabilir Spider versiyonun başlangıç fiyatı ise 466 bin dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyatlarla, Ferrari hayranları için en üst düzey performans ve lüksün kapıları aralanıyor.