Fiat Topolino'nun fiyatı ne kadar? Fiat Topolino'nun özellikleri neler?

Fiat, elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını artırıyor ve yeni modeli Topolino'yu piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekiyor. Yüzde 100 elektrikli ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Topolino, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, Fiat markası tasarımıyla dikkat çeken yeni ve yüzde 100 elektrikli otomobili Topolino'yu piyasaya sürdü. Fiat'ın bu yeni elektrikli otomobili, 449 bin 900 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

Topolino'nun özellikleri neler?

WMTC standardına göre 75 kilometre menzile sahip olan Fiat Topolino'nun azami hızı ise 45 km/s olarak belirlendi. Ayrıca, Topolino standart bir elektrik priziyle 4 saatten daha kısa bir sürede yüzde 100 şarj edilebiliyor.

Topolino, cam tavanı, gümüş detayları, Vintage aynaları, jant kapakları, siyah paspasları ve telefon tutucusu gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Öte yandan, Topolino Plus Paket'te arka taşıma ünitesi, ön konsol saklama alanı olan dolcevita box ve gümüş detaylı aynalar gibi ekstra özellikler bulunuyor.

B1 ehliyetiyle kullanılabilen Topolino, 75 kilometreye kadar menziliyle öne çıkıyor. Fiat ayrıca, Topolino Dolcevita modelini de yakın bir zamanda piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni elektrikli otomobil, sürdürülebilir ve modern bir taşıt seçeneği arayan tüketiciler için cazip bir seçenek olabilir.