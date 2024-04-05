Ford elektrikli otomobil projelerini erteledi! Hibritlere odaklanacak

Ford elektrikli otomobil projelerini erteledi! Hibritlere odaklanacak
Elektrikli otomobil dönüşümü, otomotiv endüstrisinde büyük bir değişim sürecini başlatmıştı ancak son dönemde birçok şirketin projelerini iptal etmesi, bu alandaki ivmenin azaldığını gösteriyor. Bu trende son katılanlardan biri de ABD'li otomobil devi Ford oldu. Ford'un elektrikli otomobil projelerini ertelemesi ve hibrit modellere odaklanma kararı, sektördeki dönüşümün seyrini değiştirebilir. Detaylar haberimizde...

Elektrikli otomobil dönüşümünün hızla başladığı ancak birçok şirketin projelerini iptal etmeye başladığı bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Son haberler, ABD'li otomobil devi Ford'un da bu trende katıldığını gösteriyor. Ford'un resmi açıklamasına göre, üzerinde çalışılan iki önemli elektrikli otomobil projesi bir süreliğine ertelendi. Bu kararın arkasında, şirketin hibrit modellere odaklanma isteği yatıyor.

Ford hibrit modellere yönelecek

Ford'un planlanan elektrikli pick-up projesi bir yıl ertelenerek 2026'da piyasaya sürülecek. Benzer şekilde, üç sıra koltuklu bir SUV olan diğer proje de 2 yıl ertelenerek 2027'de pazara sunulacak. Ancak, bu araçların ertelenme süresi uzayabilir ve tamamen iptal edilmeleri bile gündeme gelebilir.

Şirket CEO'su Jim Farley, geçmişte yaptığı bir açıklamada hibrit modellerin sektörde giderek daha önemli bir rol oynayacağını ve uzun vadede kalıcı olacağını belirtmişti. Bu nedenle, Ford'un elektrikli otomobillere olan ilgisini azaltarak hibrit modellere odaklanması şaşırtıcı değil.

Geçtiğimiz yıl sonlarında Ford'un elektrikli otomobiller için ayırdığı 12 milyar dolarlık yatırımın ertelendiği bilgisi de dikkat çekiyor. Bu kararın arkasında, Toyota'nın hibrit modellere olan başarısı büyük rol oynuyor gibi görünüyor. Japon otomobil devi, geçtiğimiz yıl ABD'deki satışlarını yüzde 22 artırarak büyük bir başarı elde etti. Hibrit motorlu modellerin satışlardaki bu artış, Ford'un da hibrit modellere yönelmesinde etkili olmuş olabilir.

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