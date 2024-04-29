Ford'un yeni stratejisi: Küçük otomobillere odaklanma kararı

Ford, uzun yıllardır büyük otomobillerle özdeşleşen bir marka olarak biliniyor. Ancak son dönemde elektrikli araç pazarında Tesla'ya karşı rekabet ederken ciddi kayıplar yaşamış durumda. Ford'un bu zorluğun üstesinden gelmek için yeni bir strateji izlediği ortaya çıktı. Şirket, küçük otomobillere odaklanarak ve pil teknolojisini geliştirerek pazarda daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Ford, uzun bir süredir küçük otomobiller üretme konusunda isteksiz bir tutum sergilemiş bir şirket olarak biliniyor. 90'lı yıllarda KA gibi modellerle küçük otomobil pazarında varlık göstermeye çalışsa da, genellikle büyük otomobilleri tercih ederek, Amerikalıların ilgisini çekmeyi amaçladı. Ancak şimdi bu politika değişiyor gibi görünüyor.

Ford, satışlarını ve gelirini artırmak için yeni bir strateji izleyecek

Aslında, Ford ABD'de ikinci en büyük elektrikli araç satıcısı konumunda. Ancak bu, şirket için iyi bir durum değil çünkü Tesla'ya karşı rekabet edebilmek için elektrikli araçlarını zararına satıyor. Bu durum, her yıl milyarlarca dolarlık kayıplara neden oluyor. Son üç ayda yalnızca 1.3 milyar dolarlık bir zarar söz konusu. Üstelik, bu zarara rağmen Ford'un satışları hala düşüş gösteriyor ve Tesla, boşalan alanları dolduruyor. Bu durum, Ford'un artık bu kayıpları tolere edememesine yol açıyor.

Ford'un ticari bölümü Ford Pro, elektrikli F-150 Lightning modelleri ve E-Transit minibüsleri gibi araçlar satıyor. Ancak bu alanda da işler pek yolunda değil. Ford'un kümülatif olarak ilk çeyrekte 20.232 elektrikli araç sattığı belirtiliyor ancak bu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 22'lik bir düşüşü temsil ediyor.

Şimdi Ford, satışlarını ve gelirini artırmak için yeni bir strateji izleyecek. Bu kapsamda, daha dayanıklı ve ekonomik piller geliştirerek pil teknolojisini iyileştirecek. Ayrıca, "klasik Amerikalı" görünümünden uzaklaşarak, şehir içi otomobillerine odaklanacak. Bu, özellikle büyük şehirlerde yaşayan beyaz yakalılar için daha cazip hale gelecek küçük otomobilleri içerecek. Bu bağlamda, hala popüler olan KA modeli de yeniden gözden geçirilebilir. Bu yeni stratejinin bir sonucu olarak, yakın gelecekte 2025 model Ford KA tasarımlarını görmek mümkün olabilir.

Ancak, şirketin raporlarına göre, Ford'un SUV'ları ve PickUp'ları gibi iri cüsseli araçlar hala kar getiriyor. Bununla birlikte, Ford, küçük boyutlu araçlar üretmeye daha fazla odaklanacağını açıklıyor.