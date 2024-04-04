Formula 1 Japonya GP ne zaman yayınlanacak? İşte Japonya Grand Prix yayın programı

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, Japonya Grand Prix'siyle devam ediyor. Red Bull'un Max Verstappen'in Avustralya'daki talihsiz yarış dışı kalışıyla birlikte, şampiyona daha da ilginç bir hal aldı. Şimdi gözler, Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleşecek olan Japonya Grand Prix'sine çevrildi. Bu mücadelede, takımlar ve pilotlar arasındaki rekabetin yanı sıra puan durumu da büyük bir önem taşıyor. İşte Japonya Grand Prix'si öncesi merak edilenler ve takımların puan durumu...