Formula 1 Japonya GP ne zaman yayınlanacak? İşte Japonya Grand Prix yayın programı

Formula 1 Japonya GP ne zaman yayınlanacak? İşte Japonya Grand Prix yayın programı
Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, Japonya Grand Prix'siyle devam ediyor. Red Bull'un Max Verstappen'in Avustralya'daki talihsiz yarış dışı kalışıyla birlikte, şampiyona daha da ilginç bir hal aldı. Şimdi gözler, Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleşecek olan Japonya Grand Prix'sine çevrildi. Bu mücadelede, takımlar ve pilotlar arasındaki rekabetin yanı sıra puan durumu da büyük bir önem taşıyor. İşte Japonya Grand Prix'si öncesi merak edilenler ve takımların puan durumu...

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Japonya Grand Prix'siyle 7 Nisan'da devam ediyor. Red Bull'un Max Verstappen'in Avustralya'daki yarış dışı kalışı, heyecanı arttırdı. Japonya'daki mücadele, Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleşecek ve 53 tur sürecek. Antrenman turları 5 ve 6 Nisan'da, sıralama turları ise 6 Nisan'da beIN SPORTS ve TOD'da canlı yayınlanacak. İşte Japonya Grand Prix'si yayın programı ve puan durumu...

Japonya Grand Prix'si yayın programı

5 Nisan Cuma

  • 05:30 – 06:30 | 1. Antrenman Turları | beIN SPORTS 4 | TOD
  • 09:00 – 10:00 | 2. Antrenman Turları | beIN SPORTS 4 | TOD

6 Nisan Cumartesi

  • 05:30 – 06:30 | 3. Antrenman Turları | beIN SPORTS 4 | TOD
  • 09:00 – 10:00 | Sıralama Turları | beIN SPORTS 4 | TOD

7 Nisan Pazar

  • 08:00 | Formula 1 Japonya Grand Prix | beIN SPORTS 4 | TOD

Puan Durumu:

Takımlar

  1. Red Bull – 97 Puan
  2. Ferrari – 93 Puan
  3. McLaren – 55 Puan
  4. Mercedes – 26 Puan
  5. Aston Martin – 25 Puan

Pilotlar

  1. Max Verstappen – 51 Puan
  2. Charles Leclerc – 47 Puan
  3. Sergio Perez – 46 Puan
  4. Carlos Sainz – 40 Puan
  5. Oscar Piastri – 28 Puan

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