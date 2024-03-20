Formula 1 sahası için İstanbul Park pisti ihaleye çıkacak

Türkiye'nin otomobil sporları alanındaki önemli merkezlerinden biri olan İstanbul Park pistiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son dönemde TOSFED ve Intercity arasında gerginlik yaratan pist, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarıyla yeniden gündeme oturdu. Ersoy'un katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalara göre, İstanbul Formula 1 sahası için İstanbul Park pisti için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacak.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Intercity arasında gerginliğe yol açan İstanbul Park pistiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Formula 1 sahası için ihaleye çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir etkinlikte bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve dikkat çekici detayları paylaştı. Ersoy, İstanbul Formula 1 sahası için Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan İstanbul Park için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağını duyurdu.

İstanbul Park pistinin TOSFED ile Intercity arasında tartışmalara neden olmasının arkasında, Formula 1 yarışlarının Türkiye'de gerçekleşmemesi yatıyordu. TOSFED'e göre Intercity, bu pisti haksız yere ele geçirmişti. Bakan Ersoy'un açıklamaları ise hükümetin bu konudaki hassasiyetini ortaya koyuyor. Ersoy'a göre, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek ihalede belirleyici bir faktör var.

Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre İstanbul Park ihalesinde belirleyici bir şart bulunuyor: Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla Türkiye'ye geri dönmesi. Bakan, bu şartı yerine getirecek olan firmaya öncelik tanınacağını belirtti ve bu tür büyük organizasyonların ülkeye kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Bu adımın, Türkiye'nin uluslararası spor etkinliklerindeki konumunu güçlendireceği ve ekonomiye de olumlu katkı sağlayacağı öngörülüyor.