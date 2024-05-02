Fransız otomobil devi Renault, yeni SUV modeli "Symbioz"u tanıttı

Fransız otomobil devi Renault, otomobil tutkunlarını heyecanlandıran bir etkinlikle yeni SUV modeli "Symbioz"u tanıttı.

Fransız otomobil devi Renault, bugün düzenlediği etkinlikte heyecanla beklenen yeni SUV modeli "Symbioz"u tanıttı. Symbioz, Captur ile Austral modellerinin arasında konumlandırılacak olan tamamen yeni bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Renault Symbioz Türkiye pazarına ne zaman sunulacak?

Renault Symbioz, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda özellikleriyle de dikkat çekiyor. Markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtan bu SUV modeli, zarif ve şık bir görünüme sahip. 4,4 metre uzunluğunda, 1,7 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde olan Symbioz, 2,6 metrelik bir aks mesafesine sahip. Bu sayede geniş iç hacim sunarken, bagaj kapasitesi 1.582 litreye kadar ulaşabiliyor.

Aracın ön kısmındaki sportif tasarım, arka kısımdaki modern detaylarla bütünleşiyor. Arka aydınlatma elemanları, bir bar ile birleştirilerek çarpıcı bir görünüm sunuyor. Bagaj kapağında ise iri puntolarla yazılmış "Symbioz" ibaresi dikkat çekiyor. Üst kısımda yer alan spoyler ise tasarımın önemli detaylarından biri olarak öne çıkıyor.

İç mekana geçildiğinde ise son derece modern bir kabinle karşılaşılıyor. Symbioz'da, 10.3 inç tam dijital gösterge ekranı ve 10.4 inç dikey bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. OpenR yazılımını kullanan bu bilgi-eğlence ekranı, kullanıcılara Google Play üzerinden uygulama indirme olanağı sunacak. Ayrıca, orta konsolda yer alan vites topuzu da şık bir tasarım öğesi olarak dikkat çekiyor.

Renault'un açıklamasına göre, Symbioz ilk etapta tek bir hibrit motor seçeneği sunacak. "E-Tech 145" adı verilen bu motor seçeneği, 1.6 litrelik dört silindirli bir motora ve 36 kW gücündeki bir elektrik motoruna sahip olacak. Şirkete göre, Symbioz şehir içi yolculuklarının büyük bir bölümünde elektrik enerjisi kullanacak.

Henüz fiyat ve çıkış tarihi hakkında bilgi verilmeyen Renault Symbioz'un, Türkiye pazarına ne zaman sunulacağı da belirsizliğini koruyor.