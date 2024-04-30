Heyecan dorukta! Formula 1, 2026'da İstanbul'a geliyor

İstanbul, 2026'da Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurusuyla, İstanbul Park pistinin yeniden uluslararası yarış takvimine girişi kesinleşti. Detaylar haberimizde...

Formula 1 hayranlarının uzun zamandır beklediği heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. 2026 itibarıyla İstanbul, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

İstanbul, Formula 1'in dönüşüne tanıklık edecek

2005-2011 yılları arasında Formula 1'in gözdesi olan İstanbul Park pisti, 2020'deki pandemi nedeniyle sekteye uğrayan yarış takvimine rağmen, F1 tutkunlarına yeniden kapılarını açmıştı. İki unutulmaz yarışa ev sahipliği yaparak adını tekrar duyuran İstanbul Park, resmi olarak Formula 1 takvimine girmek için adımlarını atmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre, bu adımların sonuna gelindi ve 2026'da İstanbul, Formula 1'in dönüşüne tanıklık edecek.

Bakan Ersoy'un ifadelerine göre, İstanbul Park pisti için bir ihale süreci başlatılmıştı ve bu süreç başarıyla tamamlandı. Pistin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, ihalede kazanan Can Holding'in pisti devralacağını doğruladı. Bu açıklamalarla birlikte, İstanbul'un Formula 1'e hazırlık süreci hız kazanmış oldu.

Bakan Ersoy, pistin teslimatının Mayıs ayının ilk haftası içinde gerçekleşeceğini ve ardından hızla 2026'daki yarışlar için kontratlama sürecinin başlayacağını belirtti. İstanbul Park'ın mevcut kiracısı olan Intercity'nin, pisti Can Holding'e devredeceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin ve İstanbul'un uluslararası arenadaki prestiji bir kez daha artacak ve Formula 1 tutkunları, heyecan verici yarışlara ev sahipliği yapacakları bir İstanbul'a kavuşacaklar.