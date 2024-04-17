Honda, elektrikli araç hamlesini "Ye" serisi ile güçlendiriyor

Honda, elektrifikasyon hamlelerine hız kazandırarak "Ye" serisine yeni elektrikli otomobiller eklemeyi planlıyor. Şirket, bu serinin Çin pazarına özel olarak tanıtılacağını duyurdu.

Honda, elektrifikasyon hamlelerini hızlandırarak "Ye" serisine yeni elektrikli otomobiller eklemeye hazırlanıyor. Şirketin Çin pazarına özel olarak piyasaya sürülecek bu yeni modelleri resmen duyuruldu. Ye serisi kapsamında yer alacak araçların tasarımı ve bazı özellikleri paylaşıldı ve 2027'ye kadar 6 modelin yol alacağı açıklandı.

Honda, yeni elektrikli otomobil serisi "Ye" ile piyasaya giriş yapıyor

Ye serisi, Ye P7, Ye S7 ve Ye GT modelleriyle başlayacak. İlk modellerin 2024 sonunda yollarda olması planlanıyor. Bu modellerin şık ve geleceğe yönelik tasarımlarıyla dikkat çektiği görülüyor. Honda, bu modellerde yeni logolarını da kullanarak yenilikçi bir yol izliyor. Ye serisinde yer alacak araçlardan P7 ve S7, şirketin yeni elektrikli araç platformunda geliştirilen modeller olarak öne çıkıyor. Tek ve çift motorlu versiyonlarla sunulacak olan bu modellerin performans ve sürüş deneyimi beklentileri karşılayacak.

Ye GT ise daha sportif bir görünüme sahip olarak konsept olarak tanıtıldı. Honda, bu modelin kullanıcılara yarış arabası hissiyatı yaşatacağını ve üst düzey performans sunacağını belirtti. Tüm Ye serisi araçlarda yapay zeka destekli bir asistanın bulunacağı bilgisi de verildi, ancak bu konuda henüz detaylı bilgi sunulmadı.

Ye serisinin ilk modelleri, 2024'ün sonlarına doğru Çin'de satışa sunulacak. Ye GT'nin ise 2025 yılında piyasada olması bekleniyor. Henüz teknik detaylar açıklanmasa da, 24 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bu modellerin daha fazla detayının paylaşılması bekleniyor.