Honda'nın elektrikli otomobilleri ilk kez görüntülendi!

Honda'nın yakında tanıtımını yapıp satışa sunacağı elektrikli otomobil, ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Honda'nın yeni elektrikli crossover modelleri e:NP2 ve e:NS2, Çin pazarına özel olarak tasarlandı. Her iki model de Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde görüntülendi. İki araç arasında ufak tasarım farkları bulunsa da temelde birbirinin aynısı.

Yeni Tasarımlar ve Özellikler:

e:NS2 (Donfeng İşbirliği)

Bumerang şeklindeki ince LED gündüz farları ve logoya kadar uzanan LED ışık imzası ile öne çıkıyor.

Yanda geniş omuz çizgisi, otomobile kaslı bir görünüm kazandırıyor.

Arka tarafta boydan boya uzanan stop lambaları ve agresif bir tasarım dikkat çekiyor.

Donfeng tarafından satılacak.

e:NP2 (GAC İşbirliği):

C formunu oluşturan aydınlatmalar ve parlak siyah panel logoyu çevreliyor.

İnce ışık imzası logonun ve farların üzerinde yer alıyor.

Görünümü, Renault'un C formunu anımsatıyor.

GAC tarafından satılacak.

Teknik Özellikler:

Aks mesafesi: 2735 mm.

Elektrik motoru: 150 kW (204PS) güç üretebiliyor.

Batarya kapasitesi: 68.8 kWsa.

Her iki model de henüz sürüş menzili ve diğer teknik detaylar konusunda net bilgiler sunmamakla birlikte, tasarım ve güç özellikleriyle dikkat çekiyor. Modeller, Honda'nın Çin'deki ortakları olan Donfeng ve GAC ile işbirliği içinde geliştirildi. Çin pazarındaki bu özel modeller, elektrikli araç talebinin arttığı bir dönemde markanın varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.