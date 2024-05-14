Huawei, elektrikli otomobil arenasına giriş yapıyor! Avatr 07 tanıtıldı

Huawei, otomobil endüstrisine iddialı bir giriş yapıyor. Çinli teknoloji devi, CATL ve Changan gibi önemli otomobil firmalarıyla iş birliği yaparak yeni bir elektrikli SUV olan "Avatr 07"yi tanıttı.

Teknoloji devi Huawei, Çin'deki otomobil firmaları CATL ve Changan ile stratejik bir iş birliği yaparak yeni bir elektrikli SUV olan "Avatr 07"yi tanıttı. Bu araç, Tesla'nın Model Y'sine doğrudan rakip olarak konumlandırılıyor ancak kritik bir farkla: Avatr 07, benzinli bir jeneratör ile güç üretiyor.

Avatr 07'nin öne çıkan özellikleri

Avatr 07'nin minimalist tasarımı, Tesla Model Y'den esinlenmiş gibi görünüyor. İnce şerit LED farlar ve gövdeye gömülü kapı kolları gibi detaylar, aracın modern ve şık bir görünüme sahip olduğunu vurguluyor. Ancak iç tasarımıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

4,83 metre uzunluğu, 1,98 metre genişliği ve 1,62 metre yüksekliği ile Avatr 07, Model Y'den biraz daha büyük bir yapıya sahip. Bu da iç mekanda daha geniş ve ferah bir yaşam alanı sunabileceği anlamına geliyor.

Avatr 07, benzinli bir jeneratör ile çalışan bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Bu sistem, bataryayı şarj etmek için benzin kullanılmasını sağlıyor. Şirketin iddiasına göre, 95 kWh kapasiteli batarya sayesinde Avatr 07, 700 kilometreye kadar bir menzil sunabiliyor. Ancak şirket, gelecekte tamamen elektrikli bir versiyonun da piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

Avatr 07, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Çin pazarında satışa sunulacak ve başlangıç fiyatı 34.600 dolar olacak. Bu fiyat, Tesla Model Y'nin ABD'deki başlangıç fiyatından daha düşük bir seviyede yer alıyor.