Hükümetin Çin'den ithal edilen otomobillere ilave gümrük vergisi kararında yeni gelişme

Hükümetin Çin'den ithal edilen otomobillere ilave gümrük vergisi kararında yeni gelişme
Çin'den gelen otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hükümet, birkaç hafta önce Çin'den ithal edilen tüm otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti. Bu karar, başlangıçta sadece elektrikli modelleri kapsayan düzenlemenin, Çin'den gelen tüm otomobilleri içerecek şekilde genişletilmesini içeriyordu. Bugün, bu düzenlemeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni karar ve muafiyet şartları

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "7/6/2024 Tarihli ve 8639 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki 'İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' (Karar Sayısı: 8724)" ile ilave gümrük vergisine ilişkin düzenlemeye bir muafiyet maddesi eklendi. Bu değişiklik, bazı firmaların Çin'den ithal ettikleri araçlarda yüzde 40 ilave gümrük vergisi ödememesini sağlayacak. Peki, bu muafiyet hangi şartlarda geçerli olacak?

Resmî Gazete'de yayımlanan kararın detaylarına göre, muafiyet maddesi özellikle belirli firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla eklenmiş görünüyor. Bilindiği üzere, Chery ve BYD gibi büyük otomotiv firmaları, Türkiye'de yatırım yapma konusunda hükümetle görüşmelerde bulunuyor. Bu muafiyet, muhtemelen bu tür firmaların Türkiye'ye yatırım yapmalarını teşvik etmek için uygulanacak.

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