Hyundai i20 Style Limited Edition Türkiye'de! Hyundai i20 Style Limited Edition fiyatı ne kadar?

Hyundai Assan'ın İzmit Fabrikası'nda üretilen ve dünya genelinde 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen Hyundai i20 için heyecan verici bir haber var. Otomobil üreticisi Hyundai Assan, i20 modeline yeni bir donanım seviyesi eklediğini duyurdu.

Hyundai Assan'ın İzmit Fabrikası'nda üretilen ve 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen Hyundai i20'ye yeni bir donanım seviyesi eklendi.

Hyundai i20 Style Limited Edition Türkiye fiyatı ne kadar?

Otomobil üreticisi Hyundai Assan, i20 modeline yeni bir donanım seviyesi eklediğini duyurdu. Hyundai Assan tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni donanım seviyesi olan Style Limited Edition, 1.4 litrelik benzinli motora sahip. Bu yeni donanım seviyesi, dış görünüşe önem veren tüketicilere yönelik olarak tasarlandı. Hyundai i20'nin Style Limited Edition versiyonu, sadece kırmızı ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. Aracın sportif görünümünü güçlendirmeyi amaçlayan Style Limited Edition, piano siyahı tavan rengine sahip olacak.

Hyundai Assan tarafından yapılan açıklamada, Hyundai i20 Style Limited Edition'ın kampanyalı satış fiyatının 1.105.000 TL olduğu belirtildi. Bu yeni donanım seviyesinin, i20 modelinin mevcut serisine eklenmesiyle birlikte, tüketicilere daha fazla seçenek sunulmuş oldu. Hyundai i20'nin bu yeni versiyonu, stil ve performansı bir araya getirerek kullanıcılarına şık ve keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.