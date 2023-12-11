Hyundai, kendinden zincirli kış lastiğini duyurdu!

Hyundai, kendinden zincirli kış lastiğini duyurdu!
Güney Koreli otomobil devi Hyundai, kendinden zincirli kış lastiğini duyurdu. Çok basit ama oldukça etkileyici bir tasarımı olan kış lastiği, tek bir tuşla devreye giriyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, kış lastikleri konseptinde çığır açacak bir teknoloji geliştirdi. Henüz prototip aşamasında olan bu yeni lastik teknolojisi, lastiğin içine entegre edilmiş bir mekanizma aracılığıyla kullanıcının kontrolünde zincir oluşturabiliyor.

Kendinden zincirli kış lastiği

Hyundai'nin geliştirdiği kış lastiği, lastiğin altı noktasında bulunan demir parçalarıyla öne çıkıyor. Normal kış şartlarında bu demir parçaları lastiğin içine doğru çekiliyor. Sürücü, araç içinden basit bir elektronik butona basarak demir parçalarını dışarı çıkarabiliyor. Bu dışarı çıkan demir parçaları, birer zincir görevi görerek lastiklerin çekiş gücünü artırıyor.

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Ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor

Bu inovatif kış lastiği teknolojisi, sürücülere kar zincirlerini manuel olarak takma zahmetinden kurtarmayı amaçlıyor. Geliştirilen konsept, pratik ve kullanıcı dostu bir çözüm sunarak soğuk hava koşullarında sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ancak, bu teknolojinin ne zaman ticari bir ürüne dönüşeceği henüz belirsizliğini koruyor.

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