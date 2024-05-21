İkinci el otomobil piyasasındaki düşüş açıklandı

İkinci el otomobil pazarında ciddi bir daralma yaşanıyor.

EBS Danışmanlık, ikinci el otomobil piyasasına dair önemli veriler paylaştı. Şirketin yöneticisi Erol Şahin tarafından açıklanan noterler üzerinden gerçekleştirilen resmi satış verileri, ikinci el otomobil satışlarında belirgin bir düşüş olduğunu gözler önüne serdi.

Nisan ayında büyük düşüş

Nisan ayı boyunca noterler aracılığıyla 515 bin 415 adet ikinci el otomobil devri gerçekleştirildi. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 27,9'luk bir düşüşe işaret ediyor. Ayrıca, 2024 yılının ilk dört ayında toplamda 2 milyon 200 bin adet ikinci el otomobil satışı yapıldığı kaydedildi, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2'lik bir daralma anlamına geliyor.

Daralma sürecek mi?

EBS Danışmanlık'ın verilerine göre, aylık bazda ikinci el otomobil satışları, Şubat 2024 haricinde tüm aylarda bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Geçen yıl sonbahar aylarında bile satışlar 450 bin civarında seyrederken, bu yıl ilkbaharda 500 bin barajı zor geçiliyor. Bu durum, piyasadaki daralmanın sürebileceğine işaret ediyor.

Düşüşün nedenleri:

İkinci el otomobil piyasasındaki bu düşüşün birkaç temel nedeni bulunuyor:

Geçen Yılki Arz Problemi ve Fiyat Artışları: Geçtiğimiz yıl sıfır otomobillerde yaşanan arz problemi ve stokçuluk, ikinci el otomobil fiyatlarının aşırı derecede artmasına neden oldu. Arz probleminin çözülmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesiyle fiyatlardaki yükseliş trendi de kırıldı. Fiyatlardaki bu anormal artış ve ardından gelen durağanlık, alıcıların piyasaya olan güvenini sarstı. Bu Yılki Arz Fazlası: Bu yıl ise tam tersi bir durum yaşanıyor; piyasa arz fazlasıyla karşı karşıya. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni düzenleme ve düşük talep nedeniyle markalar, sıfır otomobil stoklarını eritmek için ardı ardına kampanyalar düzenliyor. Sıfır otomobile ulaşmanın kolaylaşması, ikinci el piyasasının durgunlaşmasına yol açtı.

EBS Danışmanlık, ikinci el otomobil piyasasındaki bu düşüşün en azından 7 Temmuz'daki düzenlemeye kadar devam edeceğini öngörüyor. Yeni düzenlemelerin ve piyasadaki dinamiklerin, bu tarihten sonra satışları nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.