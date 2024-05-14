İstanbul'dan dünyaya açılan otomobil: Opel Frontera

Opel, otomotiv dünyasında yeni bir döneme kapı aralayan modeli Frontera'yı İstanbul'da düzenlenen görkemli bir etkinlikle tanıttı.

Opel, ürün gamını genişletmeye devam ediyor ve bu doğrultuda yeni SUV modeli Frontera'yı tanıttı. İstanbul'da gerçekleştirilen dünya prömiyerinde görücüye çıkan yeni Opel Frontera, markanın tüm binek modellerinde %100 elektrikli versiyonu sunma hedefini de gerçekleştirmiş oldu. Crossland'in yerini alacak olan Frontera, hem hafif hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonları ile dikkat çekiyor.

Yeni Opel Frontera İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı

İki farklı donanım seviyesi: Frontera ve Frontera GS

Yeni Opel Frontera, iki farklı donanım seviyesi ile piyasaya sürülecek: Frontera ve Frontera GS. Avrupa'da 48V hafif hibrit versiyonu 24 bin eurodan, tamamen elektrikli versiyonu ise 29 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Çarpıcı Tasarım ve Gelişmiş Donanım

Yeni Opel Frontera, çarpıcı tasarımı ve zengin donanım özellikleriyle öne çıkıyor. Opel Vizor marka logosunun ortasında yer alan yeni Opel “Şimşek Logosu” ve belirgin çamurluklar, araca güçlü ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. İç tasarımda, modern ve minimal bir yaklaşım benimsenmiş olup, sürücü ve yolcular için iki adet 10 inç geniş ekranlı kokpit tasarımı sunuluyor.

Yeni Frontera'nın konfor odaklı Intelli-Seats koltukları, uzun yolculuklar için ideal bir yapı sunuyor. Bu koltuklar, sürücü ve ön yolcu koltuklarının orta bölümünde, kuyruk sokumu kemiği üzerindeki baskıyı azaltan patentli bir yuvaya sahip. Ayrıca, 450 litreden fazla yükleme kapasitesi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Güç seçenekleri: hibrit ve tamamen elektrikli

Opel, yeni Frontera ile kullanıcılarına hibrit ve tamamen elektrikli güç seçenekleri sunuyor. 48 volt teknolojisine sahip hibrit versiyonu, 136 HP (100 kW) gücünde 1.2 litrelik benzinli turbo motorla geliyor. Bu motor, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motorla destekleniyor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile birlikte çalışarak yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.

Tamamen elektrikli versiyon ise 300 kilometreden uzun menzil sunuyor (WLTP'ye göre). "Uzun menzilli" versiyon olarak adlandırılan yeni Frontera Electric, tek bir şarjla yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe kat edebilecek.

Kapsamlı donanım listesi

Yeni Opel Frontera, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Standart donanımda bile 10 inç renkli dokunmatik ekranlı multimedya bilgi/eğlence sistemi, navigasyon ve geri görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor. Yeni SUV model, isteğe bağlı olarak sunulan tavan rayları ile 240 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

Opel, yeni Frontera ile SUV segmentinde güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor. Yenilikçi özellikleri ve çevre dostu motor seçenekleri ile Frontera, piyasada büyük bir ilgi uyandıracağa benziyor.